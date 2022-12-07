Осинькин оценил возможный интерес к Пиняеву и Захаряну со стороны топ-клубов Европы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о возможном интересе топ-клубов Европы к Сергею Пиняеву и Арсену Захаряну.

— Как думаете, Пиняев еще может уехать в «Манчестер Юнайтед»? — вопрос Осинькину.

— На сегодняшний день — может. Но сначала ему надо пройти определенный этап. Прямо сейчас он «Манчестеру» нужен только на перспективу. В Англии тоже много ярких молодых футболистов, но они должны выходить на определенный уровень.

То, что в «Манчестере» смотрят за ним, контролируют его прогресс — хорошо. Это дополнительные стимулы для него. Но надо честно признаться, что нужно проделать еще много работы, чтобы дойти до уровня такого клуба.

— Значит, Захарян все-таки в Англии окажется быстрее Пиняева?

— Арсен и постарше — Сергею только исполнилось 18 лет. У Захаряна больше практики в чемпионате России. Неспроста «Челси» им интересуется. Но, думаю, на сегодня и он не готов получить сразу место в стартовом составе «Челси». Ему нужна будет адаптация к зарубежному футболу. Он очень перспективный. Но и он не готов здесь и сейчас выходить в старте, — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

В 2018 году футболист проходил недельную стажировку в «Манчестер Юнайтед», после которой играл в матче молодежной команды «красных дьяволов» и забил пять мячей.

1 декабря 2022 года Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года. В текущем сезоне 18-летний нападающий провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 21 матче. 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.