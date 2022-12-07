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Сегодня, 14:49

«Спартак» готов рассмотреть предложение по трансферу Оганесяна в «Оренбург»

Алина Савинова
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Менеджер «Спартака» по арендам Никита Баженов ответил на вопрос о будущем нападающего московского клуба Степана Оганесяна, который выступает на правах аренды в «Оренбурге».

«Если у «Оренбурга» есть интерес, значит, будем разговаривать. Мы готовы рассмотреть предложение по полноценному трансферу. Степан — отличный футболист. Но его будущее будет зависеть от нескольких людей: в первую очередь мнение главного тренера, плюс сам Степа должен решить, что будет для него наилучшим вариантом. Мы не хотим его вернуть только ради того, чтобы он сидел на скамейке, мы хотим, чтобы все наши молодые ребята прогрессировали и играли», — приводит «РБ Спорт» слова Баженова.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 15 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-gotov-rassmotret-polnotsenny-j-transfer-oganesyana-v-orenburg/
Никита Баженов
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