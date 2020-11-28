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Главный тренер «Краснодара» рассказал, за что был удален

18:41
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» подвел итоги встречи и рассказал о своем удалении в конце игры.

— Никаких положительных моментов нет, мы проиграли. Что тут положительного?, — отметил Мусаев в эфире телеканал «Матч премьер».

— Вы были недовольны работой арбитра?

— Нет. Мы не из-за арбитра проиграли. Я недоволен был, что нам не дали провести последнюю атаку. Проблема не в нем, проблема в нас.

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