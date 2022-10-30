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Главный тренер «Химок» Гогниев считает несправедливым удаление в матче против «Динамо»

Мария Гусева
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев назвал несправедливым удаление в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

«Второй желтой карточки не было. Матом я не ругался, просто спросил — есть определенные спорные моменты, на которые нужно посмотреть правильно. Хотел это узнать, пообщаться. Грубых слов не говорил. Он (арбитр) потихоньку думал-думал-думал, и вторую желтую карточку дал. У нас есть видео, есть КДК, разберутся», — цитирует «РБ Спорт» Гогниева.

После первого тайма матча с «Динамо» Гогниев был удален за споры с судьей. Тренер вступил в диалог с главным арбитром Яном Бобровским. Судья показал Гогниеву желтую карточку, которая стала для специалиста второй в матче.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-gogniev-vtoroj-zheltoj-kartochki-ne-by-lo-matom-ya-ne-rugalsya-gruby-h-slov-ne-govoril/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Локомотив 0
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1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

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Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

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2.50

Ф2(-1.5)

20%

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Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
2
0
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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
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 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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