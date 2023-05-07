Черчесов о возвращении в РПЛ: «Ни с одним из клубов разговоров не вел»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал возможное возвращение в РПЛ.

— Разговоры о возвращении Черчесова в ближайшее время в чемпионат России возникают регулярно. Что об этом скажете?

— Отвечу, что я тренер «Ференцвароша», чемпиона Венгрии. И сейчас все мысли о нем. Нужно сейчас сделать максимум, чтобы попасть в Лигу Чемпионов, а в далекое будущее не заглядываем.

— Но поступали предложения от клубов РПЛ?

— Это все разговоры, не можем кому-то запретить об этом думать. Но на сегодняшний день я главный тренер «Ференцвароша» и могу сказать, что ни с одним из клубов на официальном уровне разговоров не вел.

Полное интервью Станислава Черчесова «СЭ» здесь