Полузащитник «Торпедо» Енин не верит, что команда останется в РПЛ: «Уже все...»

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем команды.

«Верю ли я в спасение? Да как верить? Уже все... Я верил до игры с «Ахматом», что мы можем выйти и хотя бы огрызаться, делать что-то. Но нам забили три за двадцать минут, и игра закончилась. Сейчас говорить о какой-то вере... Я уже не верю!» — сказал Енин «СЭ».

«Торпедо» находится на 16-й строчке с 13 очками. Команда после поражения «Ахмату» проиграла четвертый матч подряд.