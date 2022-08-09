Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:49

Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены стадиона «Торпедо»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены стадиона «Торпедо», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Главная арена стадиона сможет вместить более 15 тысяч зрителей и по форме будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме московского клуба.

Футбольное поле стадиона оснастят системами дренажа, полива и жидкостного обогрева. В состав подтрибунных помещений войдут раздевалки для игроков, судейские, медицинский блок, зоны допинг-контроля.

В нынешнем сезоне автозаводцы до середины сентября будет играть на стадионе «Арена Химки». Основной арендой московского клуба для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) заявлены «Лужники».

После четырех туров РПЛ черно-белые набрали одно очко и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.mos.ru/news/item/111171073/
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
«Барселона» летит в экономическую пропасть. Футболистам не платят зарплаты, а Левандовски не могут заявить в Ла Лигу
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Игрок «Химок» Гбане: «Наша цель — закончить сезон максимально хорошо, мы будем выкладываться на полную»
Источник: «Торпедо» раздумывает над увольнением Бородюка. Кандидаты на замену — Юран, Черевченко и Гончаренко
Скопинцев — о целях в «Динамо»: «Хочу быть незаменимым для команды и играть каждую минуту»
Скопинцев рассказал, кто был инициатором продления контракта с «Динамо»
Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»
Агент Клаудиньо: «Он очень расстроен тем, что не сможет помочь «Зениту» в ближайшее время»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Игрок «Химок» Гбане: «Наша цель — закончить сезон максимально хорошо, мы будем выкладываться на полную»
Главный тренер «Динамо» Йоканович: «Гвардиола или Клопп? Карпин!»
Скопинцев: «Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него»
Скопинцев — о целях в «Динамо»: «Хочу быть незаменимым для команды и играть каждую минуту»
Скопинцев рассказал, кто был инициатором продления контракта с «Динамо»
Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Динамо» Йоканович: «Гвардиола или Клопп? Карпин!»

Игрок «Химок» Гбане: «Наша цель — закончить сезон максимально хорошо, мы будем выкладываться на полную»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости