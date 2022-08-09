Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены стадиона «Торпедо»

Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены стадиона «Торпедо», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Главная арена стадиона сможет вместить более 15 тысяч зрителей и по форме будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме московского клуба.

Футбольное поле стадиона оснастят системами дренажа, полива и жидкостного обогрева. В состав подтрибунных помещений войдут раздевалки для игроков, судейские, медицинский блок, зоны допинг-контроля.

В нынешнем сезоне автозаводцы до середины сентября будет играть на стадионе «Арена Химки». Основной арендой московского клуба для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) заявлены «Лужники».

После четырех туров РПЛ черно-белые набрали одно очко и занимают 15-е место в турнирной таблице.