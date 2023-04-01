Йоканович о поражении от «Сочи»: «Мы разочарованы после этой игры, у нас были шансы забить»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ.
«Конечно, мы разочарованы после этой игры. Разочарованы результатом. У нас были шансы забить, но мы сделали недостаточно в скорости, в качестве, — сказал Йоканович. — Честно, «Сочи» не сделал много каких-то особенных вещей против нас. Не могу сказать, что они были быстры. Хотя и были организованы в обороне. Мы сделали им два подарка, после которых они нам забили.
Не настроил команду? Не согласен. У нас была вся информация о «Сочи», мы анализировали игры. Но это не вопрос к ним, а вопрос к нам. Они одержали победу, но не приложили каких-то сверхусилий. Мы знали о серии поражений. Они не могли как-то значительно повлиять на игру. У меня было ощущение, что мы недостаточно верили в итоговый успех. Сегодня было прекрасное поле, отличные условия. Нельзя в этом искать оправдания. Игроки не могут на это жаловаться".
Также Йоканович прокомментировал выбор стартового состава на матч.
«Сегодняшний стартовый состав был лучшим. Мы играли в большинстве. Нельзя сказать, что «Сочи» был лучше нас. Нельзя сказать, что проиграли игроки — нет, мы едины. С таким подходом будет очень сложно во вторник. Сейчас нам нужно повысить качество игры», — добавил он.
После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Сочи» располагается на 8-й строчке — 31 очко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4