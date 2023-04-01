Пивоваров после поражения от «Сочи»: «Мы очень разочарованы, больше не хочется говорить»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Мы очень разочарованы. Больше ничего говорить не хочется. Задайте вопросы главному тренеру. Что со Смоловым? У него повреждение, может быть будет готов к «Акрону», готовится к «Спартаку».

Все решения будут приниматься по итогам сезона. У нас подход долгосрочный, поэтому будем делать выводы по итогам соревнований. Мне кажется, что в данной игре футболисты могли сыграть лучше и проявить больше желания», — сказал Пивоваров после игры.

«Динамо» с 35 очками осталось на 4-м месте, отставая от «Спартака» на 5 очков. У красно-белых остался один матч в запасе. «Сочи» с 31 очков обошел «Краснодар» в турнирной таблице и занял 8-ю строчку.

В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет на выезде со «Спартаком» 8 апреля.