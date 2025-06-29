Карпин — о травме Чавеса: «Возможно, будем обсуждать дополнительные приобретения»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировала травму полузащитника команды Луиса Чавеса.

— Как планируете заменить Чавеса?

— Еще один игрок минус, отношусь негативно. Возможно, будем обсуждать и со спортивным директором, и с клубом, дополнительные приобретения.

29-летний хавбек порвал переднюю крестообразную связку правого колена на тренировке сборной Мексики перед матчем против Саудовской Аравии в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ. Агент футболиста Клаудио Курти рассказал «СЭ», что Чавесу могут сделать операцию на родине.