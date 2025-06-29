Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

29 июня, 14:47

Карпин — о проклятии «Динамо»: «Я скажу Павлу Пивоварову, чтобы он поставил свечки за клуб»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин и генеральный директор клуба Павел Пивоваров ответили на вопрос о проклятии.

— Вы знаете про проклятие «Динамо»?

Карпин: Я скажу Павлу Пивоварову, чтобы он поставил свечки за «Динамо», если это поможет нам победить.

— Будет ли крестный ход?

Пивоваров: У каждого свои футбольные верования. Я в проклятия не верю. Я верю, что «Динамо» все по плечу. Крестный ход — это инициатива болельщиков, которую мы одобряем. Что касается колдунов и экстрасенсов, то мы отказываемся от их услуг и отправляем на другие каналы.

«Динамо» примет участие в BetBoom Брастком Кубке-2025, в рамках которого 30 июня сыграет с ОФК, а 4 июля — с «Партизаном».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
В СФ опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Умер итальянский актер сериала «Спрут» Ремо Джироне
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Иван Л.

    идите берии свечку воткните

    29.06.2025

  • Футболист Сапогов

    По журналистам в точку!!! По Карпину не знаю)) Каков поп(вопрос), таков и приход(ответ)

    29.06.2025

  • Степочкин

    Может и прикалывается, только видно что Карпин в православии как валенок в луже с водой. )) А журналисты порой показывают свою некомпетентность, задавая глупые вопросы , вместо того чтобы задавать вопросы о спортивной составляющей. Урвали главного тренера команды РПЛ для того чтобы позадавать хрен знает что как бабки на рынке - журналистика СЭ.

    29.06.2025

  • Футболист Сапогов

    А не кажется, что Карпин в этом ответе прикалывается над дураком-журналистом, задавшим такой вопрос)))

    29.06.2025

  • Степочкин

    Карпин, молитва без свечи действеннее зажженной свечи без молитвы , типа "Поставлю на всякий случай, а может поможет, а вдруг там кто-то есть".))) Ты их 100 поставь. ...Дурацкое выражение - "поставит свечки". Православный христианин говорит - "Помолится", а уж молитва сама по себе предполагает, по возможности конечно , заженную свечу или лампаду.

    29.06.2025

  • zg

    "и отправляем на другие каналы"-на тв3 чтоль?

    29.06.2025

    • Карпин — о травме Чавеса: «Возможно, будем обсуждать дополнительные приобретения»

    Челестини хотел бы, чтобы его сыграли в фильме Роберт Де Ниро или Том Круз
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    3
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    4
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости