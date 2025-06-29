Карпин — о проклятии «Динамо»: «Я скажу Павлу Пивоварову, чтобы он поставил свечки за клуб»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин и генеральный директор клуба Павел Пивоваров ответили на вопрос о проклятии.

— Вы знаете про проклятие «Динамо»?

Карпин: Я скажу Павлу Пивоварову, чтобы он поставил свечки за «Динамо», если это поможет нам победить.

— Будет ли крестный ход?

Пивоваров: У каждого свои футбольные верования. Я в проклятия не верю. Я верю, что «Динамо» все по плечу. Крестный ход — это инициатива болельщиков, которую мы одобряем. Что касается колдунов и экстрасенсов, то мы отказываемся от их услуг и отправляем на другие каналы.

«Динамо» примет участие в BetBoom Брастком Кубке-2025, в рамках которого 30 июня сыграет с ОФК, а 4 июля — с «Партизаном».