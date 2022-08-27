Йоканович о возможном переходе Захаряна в «Челси»: «Для «Динамо» Арсен очень важный игрок»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал возможный переход полузащитника команды Арсена Захаряна в «Челси».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

«Сейчас не время говорить и обсуждать эту информацию. Арсен полностью сконцентрирован на матче против «Нижнего Новгорода». Он готов. Для «Динамо» Арсен очень важный игрок. Поэтому сегодня он сыграет и сделает все для команды», — сказал Йоканович в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 5 матчах за москвичей в Российской премьер-лиге. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.