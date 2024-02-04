Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, стоит ли ожидать новых игроков в команде.

— Вы ждете новичков?

— Если никто не уйдет — это уже большой плюс. Спрос на наших игроков есть, поэтому хорошо, что мы сохранили состав. Что касается приобретений, то самое главное — качество. Взять просто кого-то для количества, чтобы он получал деньги и сидел на скамейке запасных — такого нам не надо. Лучше буду работать с Окишором и Назаренко, которые сегодня вышли против «Канвона». По крайней мере, буду уверен, что хотят развиваться. Мне нужны голодные до успеха.

Если бы мне предложили Артура за 18 миллионов евро, как в «Зените», я бы согласился. Но это тяжело. Не скрою, я бы хотел получить левого защитника для конкуренции Скопинцева. И ему бы это тоже пошло на пользу, — сказал Личка.