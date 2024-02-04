Малком встретился с игроками «Зенита» на сборе в Дохе

Бывший нападающий «Зенита» Малком побывал в тренировочном лагере петербуржской команды в Дохе.

4 февраля пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала в Telegram-канале видео, на котором бразилец, приехавший в гости к «Зениту», тепло поприветствовал бывших партнеров по команде.

«Зенит» с 1 по 14 февраля проводит второй учебно-тренировочный сбор в Катаре. Там же на днях завершился сбор нынешней команды Малкома — с августа 2023 года он выступает за саудовский «Аль-Хиляль».