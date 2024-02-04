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4 февраля, 19:55

Личка — о матче с «Канвоном»: «Игроки «Динамо» много работают и выходят на поле на усталых ногах»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат товарищеского матча с «Канвоном» на сборе в Турции (2:2).

У московской команды в этой встрече отличились Константин Тюкавин и Егор Назаренко.

«Ребята много работают и выходят на поле на усталых ногах. Для «Канвона» это была принципиальная игра, потому что они очень уважают историю «Динамо» и усердно готовились к ней. Мы же играли два матча двумя разными составами и не гнались за результатами. Результаты должны быть положительными в чемпионате, а не на сборах. Здесь мы работаем и стараемся подготовиться к возобновлению сезона», — приводит пресс-служба бело-голубых слова тренера.

Москвовская команда с 31 января по 13 февраля проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. После 18 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

Источник: https://fcdm.ru/news/marcel-licka-sbory-xorosii-sans-dlia-molodezi-podgotovitsia-k-intensivnoi-igre/
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Локомотив

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И К Ж
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