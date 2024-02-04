Личка — о матче с «Канвоном»: «Игроки «Динамо» много работают и выходят на поле на усталых ногах»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат товарищеского матча с «Канвоном» на сборе в Турции (2:2).

У московской команды в этой встрече отличились Константин Тюкавин и Егор Назаренко.

«Ребята много работают и выходят на поле на усталых ногах. Для «Канвона» это была принципиальная игра, потому что они очень уважают историю «Динамо» и усердно готовились к ней. Мы же играли два матча двумя разными составами и не гнались за результатами. Результаты должны быть положительными в чемпионате, а не на сборах. Здесь мы работаем и стараемся подготовиться к возобновлению сезона», — приводит пресс-служба бело-голубых слова тренера.

Москвовская команда с 31 января по 13 февраля проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. После 18 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.