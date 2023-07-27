«Лион» купит Сазонова у «Динамо» и отдаст его в аренду в «Моленбек»

«Лион» достиг договоренности с «Динамо» о трансфере защитника бело-голубых Сабы Сазонова, сообщает L'Equipe.

По информации издания, сумма сделки составит около 3 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 5 лет. Первый сезон игрок проведет в аренде в бельгийском «Моленбеке».

Сазонов является воспитанником «Зенита». Он перешел в «Динамо» в 2021 году.

С того момента он провел 39 матчей за основную команду бело-голубых, отметившись одним голом.