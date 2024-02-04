Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:51

Мостовой: «Джикия с закрытыми глазами спокойно может пойти в любую команду»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном продлении контракта «Спартака» с капитаном команды Георгием Джикией.

Действующий контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает 31 мая 2024 года, в соглашении есть пункт об автоматическом продлении на сезон.

«Если в «Спартаке» не продлят, он любой команде подойдет, — приводит Metaratings.ru слова Мостового. — Спокойно еще года три может играть без проблем. Он не является сейчас игроком основы, для этого тренера Джикия — запасной. У него хорошая ситуация, контракт заканчивается. Я бы с удовольствием был в его ситуации, чтобы заканчивался контракт и можно выбирать. Георгий с закрытыми глазами спокойно может пойти в любую команду».

Джикия не выходил на поле в составе «Спартака» после матча FONBET Кубка России с «Динамо» (0:3), который состоялся 4 октября 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл за красно-белых шесть матчей.

Источник: metaratings.ru
Александр Мостовой
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
2
1
Читайте также
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
В сейме Польши согласились со словами Дуды об исторической принадлежности Крыма РФ
Омбудсмен ЛНР намерена сообщить в ООН и МККК об обстреле Лисичанска
Вице-спикер парламента Словакии заявил о дружеской встрече с послом РФ
За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатов: «Если Соболев уверен, поддержим его в матче-реванше на миллион рублей»

Личка — о матче с «Канвоном»: «Игроки «Динамо» много работают и выходят на поле на усталых ногах»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости