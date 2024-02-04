Мостовой: «Джикия с закрытыми глазами спокойно может пойти в любую команду»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном продлении контракта «Спартака» с капитаном команды Георгием Джикией.

Действующий контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает 31 мая 2024 года, в соглашении есть пункт об автоматическом продлении на сезон.

«Если в «Спартаке» не продлят, он любой команде подойдет, — приводит Metaratings.ru слова Мостового. — Спокойно еще года три может играть без проблем. Он не является сейчас игроком основы, для этого тренера Джикия — запасной. У него хорошая ситуация, контракт заканчивается. Я бы с удовольствием был в его ситуации, чтобы заканчивался контракт и можно выбирать. Георгий с закрытыми глазами спокойно может пойти в любую команду».

Джикия не выходил на поле в составе «Спартака» после матча FONBET Кубка России с «Динамо» (0:3), который состоялся 4 октября 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл за красно-белых шесть матчей.