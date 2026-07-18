Воробьев обратился к болельщикам после возвращения в «Краснодар»: «Я прилетел домой»

Воспитанник «Краснодара» Дмитрий Воробьев поделился впечатлениями от возвращения в родной клуб.

18 июля «Краснодар» объявил о трансфере 28-летнего форварда.

«Дорогие болельщики, всем привет! Я прилетел домой. Вперед, быки!», — приводит слова Воробьева пресс-служба «Краснодара».

С июля 2024 года нападающий выступал за «Локомотив». Он провел 73 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Воробьева в 6 миллионов евро.