Футболисты «Динамо» Расулов, Диас и Маухуб сменили игровые номера

Три футболиста «Динамо» — Курбан Расулов, Рубенс Диас и Мехди Маухуб — сменили игровые номера, сообщила пресс-служба бело-голубых.

20-летний голкипер Расулов в новом сезоне будет выступать под номером «1», 25-летний защитник Рубенс взял номер «8», а 23-летний форвард Маухуб — «49».

18 июля «Динамо» и ЦСКА проведут товарищеский матч, который состоится на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по местному времени.

Бело-голубые начнут сезон-2026/27 в 1-м туре чемпионата России 25 июля матчем с «Крыльями Советов».