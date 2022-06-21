В РФС заявили, что не согласны с новым решением ФИФА по легионерам

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что не согласны с новым решением ФИФА разрешить иностранцам в клубах РПЛ приостанавливать свои контракты.

«Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года.

РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.