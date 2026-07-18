Нападающий махачкалинского «Динамо» Помешкин ушел в аренду в «Машук»

Махачкалинское «Динамо» объявило об аренде нападающего команды Кирилла Помешкина в «Машук».

Срок соглашения с клубом, который выступает во Второй лиге, не уточняется.

В прошедшем сезоне 22-летний форвард на правах аренды играл в новороссийском «Черноморце». Он провел 14 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.