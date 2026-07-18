«Динамо» разгромило ЦСКА в товарищеском матче

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в товарищеском матче — 5:2.

К 31-й минуте бело-голубые забили четыре безответных гола. Отличились — Давид Рикардо, Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Бителло. В добавленное ко второму тайму время мяч забил Данил Глебов.

У армейцев на 35-й минуте отметился Жоау Виктор, на 84-й минуте гол забил Энрике Кармо.

В первом туре РПЛ-2026/27 «Динамо» примет «Крылья Советов» 25 июля, ЦСКА сыграет дома с «Балтикой» 24 июля.