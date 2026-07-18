«Локомотив» пожелал удачи Воробьеву после перехода в «Краснодар»: «Знаем, что ты был счастлив у нас»
Пресс-служба «Локомотива» пожелала удачи бывшему нападающему команды Дмитрию Воробьеву.
18 июля о переходе 28-летнего форварда объявил «Краснодар». «Быки» заключили с ним контракт до конца июня 2030 года.
«Локомотив» опубликовал нарезку видео с участием Воробьева и фотографии его прощания с одноклубниками.
«Удачи, Вара. Мы знаем: ты точно был счастлив в «Локомотиве», — говорится в сообщениях пресс-службы клуба.
Воробьев выступал за «Локомотив» с июля 2024 года. Он провел 73 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 11 результативных передач.
Источник: ФК «Локомотив»
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|19:30
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|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
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|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
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|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
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