«Локомотив» пожелал удачи Воробьеву после перехода в «Краснодар»: «Знаем, что ты был счастлив у нас»

Пресс-служба «Локомотива» пожелала удачи бывшему нападающему команды Дмитрию Воробьеву.

18 июля о переходе 28-летнего форварда объявил «Краснодар». «Быки» заключили с ним контракт до конца июня 2030 года.

«Локомотив» опубликовал нарезку видео с участием Воробьева и фотографии его прощания с одноклубниками.

«Удачи, Вара. Мы знаем: ты точно был счастлив в «Локомотиве», — говорится в сообщениях пресс-службы клуба.

Воробьев выступал за «Локомотив» с июля 2024 года. Он провел 73 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 11 результативных передач.