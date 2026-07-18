Трамп: «Нужно снова выбрать США в качестве места проведения ЧМ»

Президент США Дональд Трамп перед финалом ЧМ-2026 Испания — Аргентина заявил, что хотел бы вновь увидеть чемпионат мира в США.

«Я сказал Инфантино: знаете, что нам стоит сделать? Нужно снова выбрать США в качестве места проведения. На этот раз оставим Канаду и Мексику в стороне. Хотя это я был очень любезен, когда включили их в заявку. Но если вы снова выберете нас, а затем назначите кого-то другого на следующий турнир, это снимет часть злости, ненависти и напряжения у всех.

У Джанни была еще одна идея. Он сказал, что в следующий раз можно провести чемпионат мира совместно в Китае и США. Китай и Соединенные Штаты. Тогда между матчами будет замечательно короткий перелет. Игрокам это точно понравится», — приводит Yahoo!Sports слова Трампа.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.