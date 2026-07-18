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18 июля, 15:45

В Испании считают, что после «Спартака» Карседо окажется в серьезном европейском клубе

Игорь Рабинер
Обозреватель
Хуан Карлос Карседо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ведущий футбольный журналист Испании, шеф-редактор главного национального спортивного издания Marca Хуан Кастро оценил перспективы главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо, который возглавил московскую команду в январе 2026 года.

— Хуан Карлос Карседо во главе «Спартака» выиграл Кубок страны. Считаете ли, что у него серьезное тренерское будущее?

— Он хороший тренер, и думаю, что он также способен выиграть лигу. Подписание его было отличным решением клуба. Думаю, после «Спартака» он будет работать в серьезной европейской команде.

— Вы знакомы с ним лично?

— Не так близко, но у меня есть уверенность, что он — сильный специалист. В данный момент мы не можем смотреть матчи российского чемпионата, но я наблюдаю за всей его карьерой, и успех в «Спартаке» не стал для меня сюрпризом.

— Какие его качества считаете главными?

— Хороший контакт с командой, тактическую подготовку. Считаю его современным тренером, который добьется больших успехов в будущем.

Под руководством Карседо «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России-2025/26 и выиграл Кубок России. В субботу, 18 июля красно-белые сыграют против «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Лионель Месси и&nbsp;Хуан Кастро.«Фаворит — Аргентина, Месси уже выше Пеле, у Карседо большое будущее». Интервью редактора испанского топ-издания

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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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