В Испании считают, что после «Спартака» Карседо окажется в серьезном европейском клубе

Ведущий футбольный журналист Испании, шеф-редактор главного национального спортивного издания Marca Хуан Кастро оценил перспективы главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо, который возглавил московскую команду в январе 2026 года.

— Хуан Карлос Карседо во главе «Спартака» выиграл Кубок страны. Считаете ли, что у него серьезное тренерское будущее?

— Он хороший тренер, и думаю, что он также способен выиграть лигу. Подписание его было отличным решением клуба. Думаю, после «Спартака» он будет работать в серьезной европейской команде.

— Вы знакомы с ним лично?

— Не так близко, но у меня есть уверенность, что он — сильный специалист. В данный момент мы не можем смотреть матчи российского чемпионата, но я наблюдаю за всей его карьерой, и успех в «Спартаке» не стал для меня сюрпризом.

— Какие его качества считаете главными?

— Хороший контакт с командой, тактическую подготовку. Считаю его современным тренером, который добьется больших успехов в будущем.

Под руководством Карседо «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России-2025/26 и выиграл Кубок России. В субботу, 18 июля красно-белые сыграют против «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.