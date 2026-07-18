В Испании считают, что после «Спартака» Карседо окажется в серьезном европейском клубе
Ведущий футбольный журналист Испании, шеф-редактор главного национального спортивного издания Marca Хуан Кастро оценил перспективы главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо, который возглавил московскую команду в январе 2026 года.
— Хуан Карлос Карседо во главе «Спартака» выиграл Кубок страны. Считаете ли, что у него серьезное тренерское будущее?
— Он хороший тренер, и думаю, что он также способен выиграть лигу. Подписание его было отличным решением клуба. Думаю, после «Спартака» он будет работать в серьезной европейской команде.
— Вы знакомы с ним лично?
— Не так близко, но у меня есть уверенность, что он — сильный специалист. В данный момент мы не можем смотреть матчи российского чемпионата, но я наблюдаю за всей его карьерой, и успех в «Спартаке» не стал для меня сюрпризом.
— Какие его качества считаете главными?
— Хороший контакт с командой, тактическую подготовку. Считаю его современным тренером, который добьется больших успехов в будущем.
Под руководством Карседо «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России-2025/26 и выиграл Кубок России. В субботу, 18 июля красно-белые сыграют против «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -