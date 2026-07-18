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«Зенит» — «Спартак»: Соболев, Вендел, Зобнин и Барко начнут матч за Суперкубок России в старте

«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России
Сергей Филин
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Зенит» и «Спартак» объявили составы на матч за Суперкубок России.

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Дркушич, Дивеев, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Соболев.

Запасные: Латышонок, Москвичев, Алип, Андраде, Волков, Горшков, Аугусто, Джон, Ерохин, Караваев, Кондаков, Мостовой.

«Спартак»: Максименко, Жедсон, Ву, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Мартинс, Солари, Барко, Маркиньос.

Запасные: Помазун, Довбня, Джику, Денисов, Парада, Дмитриев, Хлусевич, Саусь, Гарсия, Пруцев, Массалыга, Угальде.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок России

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом матча «Зенит» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Петербургский клуб получил право сыграть за Суперкубок после победы в чемпионате России сезона-2025/26. «Спартак» стал участником встречи как обладатель Кубка страны.

Победитель матча станет обладателем первого российского футбольного трофея сезона-2026/27.

Суперкубок России. Финал.
18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Зенит
1:1
Спартак
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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