«Зенит» — «Спартак»: Соболев, Вендел, Зобнин и Барко начнут матч за Суперкубок России в старте

«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России

«Зенит» и «Спартак» объявили составы на матч за Суперкубок России.

«Зенит»: Адамов, Мантуан, Дркушич, Дивеев, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Соболев.

Запасные: Латышонок, Москвичев, Алип, Андраде, Волков, Горшков, Аугусто, Джон, Ерохин, Караваев, Кондаков, Мостовой.

«Спартак»: Максименко, Жедсон, Ву, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Мартинс, Солари, Барко, Маркиньос.

Запасные: Помазун, Довбня, Джику, Денисов, Парада, Дмитриев, Хлусевич, Саусь, Гарсия, Пруцев, Массалыга, Угальде.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом матча «Зенит» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Петербургский клуб получил право сыграть за Суперкубок после победы в чемпионате России сезона-2025/26. «Спартак» стал участником встречи как обладатель Кубка страны.

Победитель матча станет обладателем первого российского футбольного трофея сезона-2026/27.