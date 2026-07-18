Источник: «Васко да Гама» проявляет интерес к защитнику «Краснодара» Тормене

Защитник «Краснодара» Витор Тормена заинтересовал «Васко да Гама», сообщает Globo Esporte.

По данным источника, помимо игрока российской команды бразильцы следят за защитниками Мурило («Палмейрас»), Диего Карлосом («Комо») и Габриэлем Перейрой («Копенгаген»).

Контракт 30-летнего Тормены истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро. За «Краснодар» защитник провел 92 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.