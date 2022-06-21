Тренер «Сочи» Гаранин сообщил, что Кассьерра не тренируется с командой

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин сообщил, что нападающего Матео Кассьерра не тренируется с командой.

— Кто не сыграет на турнире «Кубок Матч Премьер»?

— У нас Нобоа попозже подъедет. 7-го числа, возможно, он сможет сыграть. И вопрос по Кассьерре открыт на данный момент, он не участвует с нами в тренировках.

— Что вы имеете в виду?

— Сейчас его нет в команде, я не вправе выдавать какую-то информацию. Если будет информация от клуба, то узнаете.

— Он уходит?

— Пока все к этому идет.

20 июня гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ», что клуб хочет оформить трансфер Кассьеры.

Действующий контракт 25-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца июня 2023-го с опцией продления еще на год.

В прошлом сезоне Кассьерра провел 23 матча за клуб, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.