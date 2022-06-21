Тренер «Сочи» Гаранин сообщил, что Кассьерра не тренируется с командой
Тренер «Сочи» Вадим Гаранин сообщил, что нападающего Матео Кассьерра не тренируется с командой.
— Кто не сыграет на турнире «Кубок Матч Премьер»?
— У нас Нобоа попозже подъедет. 7-го числа, возможно, он сможет сыграть. И вопрос по Кассьерре открыт на данный момент, он не участвует с нами в тренировках.
— Что вы имеете в виду?
— Сейчас его нет в команде, я не вправе выдавать какую-то информацию. Если будет информация от клуба, то узнаете.
— Он уходит?
— Пока все к этому идет.
20 июня гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ», что клуб хочет оформить трансфер Кассьеры.
Действующий контракт 25-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца июня 2023-го с опцией продления еще на год.
В прошлом сезоне Кассьерра провел 23 матча за клуб, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0