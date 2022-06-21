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Тренер «Сочи» Гаранин сообщил, что Кассьерра не тренируется с командой

Гоша Чернов
Корреспондент
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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин сообщил, что нападающего Матео Кассьерра не тренируется с командой.

— Кто не сыграет на турнире «Кубок Матч Премьер»?

— У нас Нобоа попозже подъедет. 7-го числа, возможно, он сможет сыграть. И вопрос по Кассьерре открыт на данный момент, он не участвует с нами в тренировках.

— Что вы имеете в виду?

— Сейчас его нет в команде, я не вправе выдавать какую-то информацию. Если будет информация от клуба, то узнаете.

— Он уходит?

— Пока все к этому идет.

20 июня гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ», что клуб хочет оформить трансфер Кассьеры.

Действующий контракт 25-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца июня 2023-го с опцией продления еще на год.

В прошлом сезоне Кассьерра провел 23 матча за клуб, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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