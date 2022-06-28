Федотов рассказал о подготовке ЦСКА к сезону
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о подготовке к сезону. 55-летний специалист поделился ожиданиями от товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».
«Вступаем в турнир матчем с «Зенитом», поэтому сегодня будет плавная работа, предыгровая тренировка, — приводит слова Федотова пресс-служба московского клуба. — Наши соперники тоже находятся в стадии подготовки к сезону и рассматривают предстоящий Кубок именно с этой точки зрения. Все команды амбициозные, и мы видим, насколько интересно и содержательно проходят матчи. Никто не хочет уступать, мы уже видели две ничьи, и только в сериях пенальти «Зенит» дважды победил. За время турнира мы получим много информации и проверим наработки, которые были заложены на первом сборе и закладываются в эти дни».
Помимо ЦСКА в турнире примут участие «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород». Все матчи армейцев пройдут на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча красно-синих с «Зенитом» состоится в среду, 29 июня. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -