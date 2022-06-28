Федотов рассказал о подготовке ЦСКА к сезону

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о подготовке к сезону. 55-летний специалист поделился ожиданиями от товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».

«Вступаем в турнир матчем с «Зенитом», поэтому сегодня будет плавная работа, предыгровая тренировка, — приводит слова Федотова пресс-служба московского клуба. — Наши соперники тоже находятся в стадии подготовки к сезону и рассматривают предстоящий Кубок именно с этой точки зрения. Все команды амбициозные, и мы видим, насколько интересно и содержательно проходят матчи. Никто не хочет уступать, мы уже видели две ничьи, и только в сериях пенальти «Зенит» дважды победил. За время турнира мы получим много информации и проверим наработки, которые были заложены на первом сборе и закладываются в эти дни».

Помимо ЦСКА в турнире примут участие «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород». Все матчи армейцев пройдут на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча красно-синих с «Зенитом» состоится в среду, 29 июня. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.