В «Зените» отреагировали на назначение Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.

«С Александром Алаевым мы давно знакомы. Еще до того, как я пришел в «Зенит». У нас всегда было хорошее взаимопонимание. Он имеет хороший опыт работы в РФС, ФНЛ. И с организацией футбольного дела он знаком не понаслышке. Думаю, его опыт и знания позволят ему продолжить взятый курс не только на сохранение профессионального футбола, но и на его развитие.

Нам важно не потерять качество футбола. И даже в этих условиях у нас появляются дополнительные возможности для развития наших молодых футболистов. Поэтому мы будем оказывать всю нужную поддержку. Это не означает, что у нас всегда будут одинаковые мнения. Но я знаю, что Александр готов к обсуждению, потому что без этого не будет результата», — сказал Медведев «СЭ».

Вчера, 27 июня, стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул пост президента премьер-лиги. Общее собрание клубов РПЛ утвердило кандидатуру Алаева в качестве временного главы лиги.