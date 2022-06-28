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В «Зените» отреагировали на назначение Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.

«С Александром Алаевым мы давно знакомы. Еще до того, как я пришел в «Зенит». У нас всегда было хорошее взаимопонимание. Он имеет хороший опыт работы в РФС, ФНЛ. И с организацией футбольного дела он знаком не понаслышке. Думаю, его опыт и знания позволят ему продолжить взятый курс не только на сохранение профессионального футбола, но и на его развитие.
Нам важно не потерять качество футбола. И даже в этих условиях у нас появляются дополнительные возможности для развития наших молодых футболистов. Поэтому мы будем оказывать всю нужную поддержку. Это не означает, что у нас всегда будут одинаковые мнения. Но я знаю, что Александр готов к обсуждению, потому что без этого не будет результата», — сказал Медведев «СЭ».

Вчера, 27 июня, стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул пост президента премьер-лиги. Общее собрание клубов РПЛ утвердило кандидатуру Алаева в качестве временного главы лиги.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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ФК Зенит
Александр Алаев
Александр Медведев (руководитель)
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
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 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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