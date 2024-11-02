Николич: «Будут ли санкции к Облякову? Это уже перебор. Они ничего хорошего не принесут»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал удаление полузащитник Ивана Облякова в концовке матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2). После этого армейцы остались вдевятером.

— Вы выпустили более оборонительный состав. Сейчас кажется, что он был не оптимальным.

— Конечно, я беру ответственость за свои решения. После матча, который мы проиграли, это кажется ошибочным. Наверное, раз не было результата, состав был не совсем верным.

— Будут ли санкции к Облякову после удаления?

— Санкции — это уже перебор. Они ничего хорошего не принесут. Он не играл недисциплинированно, просто опоздал в эпизоде. Не станем добавлять никакого негатива.

— Подведите какие-то итоги первых 14 туров. Довольны ли вы составом?

— На второй вопрос отвечал сто раз: это мой состав, он для меня лучший в мире. Что до результатов я недоволен. Мы двигаемся вверх — вниз — вверх — вниз. Долго шли без поражений, но сегодня проигрывать было нельзя. Если бы добрали очков в матчах с «Зенитом», «Локомотивом», «Спартаком», могли бы идти третьими, но идем в итоге только шестыми... Это нехорошо.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.