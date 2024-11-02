Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:23

Зарема Салихова: «Видимо, игроки ЦСКА не отошли от Хэллоуина и повели себя как черти»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала победу над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Видимо, ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, и игроки проявили себя как черти на поле. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это должна быть дисквалификация на несколько игр», — сказала Салихова «СЭ».

Массовая драка в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Жара в дерби! Бабичу разбили губу, Роша и Литвинов удалены за потасовку

Во втором тайме главный арбитр Алексей Сухой показал три красные карточки. После массовой драки были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов. В концовке встречи вторую желтую карточку получил хавбек ЦСКА Иван Обляков.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Зарема Салихова
Читайте также
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Популярное видео
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Литвинов: «Арбитр мне не сказал за что удалил. Главное — это победа в дерби»
Николич: «Судейство в матче ЦСКА — «Спартак» было хорошим»
Николич: «Будут ли санкции к Облякову? Это уже перебор. Они ничего хорошего не принесут»
Одно из самых грязных дерби ЦСКА и «Спартака»! Три удаления, шикарный гол Медины и очень много подлости
Бабич: «Мне нечего сказать Роше. У меня к нему нет никакого негатива»
Николич: «Форма Пьянича? Он сделал, что смог»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бабич: «Мне нечего сказать Роше. У меня к нему нет никакого негатива»

Николич: «Будут ли санкции к Облякову? Это уже перебор. Они ничего хорошего не принесут»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости