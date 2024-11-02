Зарема Салихова: «Видимо, игроки ЦСКА не отошли от Хэллоуина и повели себя как черти»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала победу над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Видимо, ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, и игроки проявили себя как черти на поле. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это должна быть дисквалификация на несколько игр», — сказала Салихова «СЭ».

Во втором тайме главный арбитр Алексей Сухой показал три красные карточки. После массовой драки были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов. В концовке встречи вторую желтую карточку получил хавбек ЦСКА Иван Обляков.