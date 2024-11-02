Роша вновь подвел ЦСКА — второе удаление в дерби. Бразильцу надо мудреть
21 мая 2023 года. «Спартак» — ЦСКА. 66-я минута. При счете 1:1 Соболев хватается за пах, показывая непристойный жест Виллиану Роше. Бразилец повторяет его, апеллируя к арбитрам. В итоге удален как форвард, так и защитник за провокационные действия. Промес на 90-й минуте приносит победу красно-белым.
2 ноября 2024 года. ЦСКА — «Спартак». 57-я минута. При счете 1:0 в пользу «Спартака» Роша в толкотне бьет с размаху кулаком в затылок Литвинову, и тут же получает красную карточку.
И это не единственные удаления Виллиана в России. Он получал две желтые с «Крыльями» осенью 2023-го (2:2), а весной нынешнего года покинул поле в матче с «Ахматом» уже на 19-й минуте (1:2).
Роша — отличный защитник, хорош в единоборствах и на втором этаже. При этом один из самых неприятных для соперников. Таких называют подкожными — которые могут локотком незаметно заехать под ребра или наступить на ногу. Соболев же не просто так завелся полтора года назад. Но подобные футболисты и их поведение — проблемы тех, кто напротив. Куда хуже, когда от хулиганского поведения страдает твоя команда.
Роша в 2023-м мог спокойно дождаться удаления нынешнего форварда «Зенита», и его команда доигрывала бы дерби в большинстве, вряд ли уступив. И сейчас махать кулаком было совершенно лишним. В 29 лет пора стать более мудрым, понимая, чем закончится твой хук. Особенно в эпоху ВАР, когда ничто не ускользнет от внимания судей.
Счастье для ЦСКА, что арбитры рассмотрели и агрессию со стороны Литвинова, что уровняло составы. Но момент, согласитесь, пограничный, спартаковец не бил, а активно толкал, пусть и в лицо. Да и не оправдание это для Виллиана. Сдержись он, возможно, его команда получила бы численное преимущество. И кто знает, чем бы закончилась встреча. А так — новая победа «Спартака». Неожиданная — красно-белые не считались фаворитами. И очень важная для Деяна Станковича, который после выигрыша в принципиальном дерби теперь выше ЦСКА и Марко Николича.
А Виллиан Роша не только подвел команду в принципиальнейшей встрече, но и на ближайшие матчи оставил без лидера обороны — дисквалификация за удар короткой не станет. Будет много времени подумать — какие действия помогают команде, а какие — вредят.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
9
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3