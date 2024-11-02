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Сегодня, 23:00

Роша вновь подвел ЦСКА — второе удаление в дерби. Бразильцу надо мудреть

Роша получил красную карточку в матче против «Спартака»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Игрок ЦСКА Виллиан Роша получает красную карточку в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о красной карточке бразильцу.
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Спартак

21 мая 2023 года. «Спартак» — ЦСКА. 66-я минута. При счете 1:1 Соболев хватается за пах, показывая непристойный жест Виллиану Роше. Бразилец повторяет его, апеллируя к арбитрам. В итоге удален как форвард, так и защитник за провокационные действия. Промес на 90-й минуте приносит победу красно-белым.

2 ноября 2024 года. ЦСКА — «Спартак». 57-я минута. При счете 1:0 в пользу «Спартака» Роша в толкотне бьет с размаху кулаком в затылок Литвинову, и тут же получает красную карточку.

И это не единственные удаления Виллиана в России. Он получал две желтые с «Крыльями» осенью 2023-го (2:2), а весной нынешнего года покинул поле в матче с «Ахматом» уже на 19-й минуте (1:2).

Роша — отличный защитник, хорош в единоборствах и на втором этаже. При этом один из самых неприятных для соперников. Таких называют подкожными — которые могут локотком незаметно заехать под ребра или наступить на ногу. Соболев же не просто так завелся полтора года назад. Но подобные футболисты и их поведение — проблемы тех, кто напротив. Куда хуже, когда от хулиганского поведения страдает твоя команда.

Марко Николич и&nbsp;Деян Станкович. ЦСКА вдевятером проиграл «Спартаку». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Роша в 2023-м мог спокойно дождаться удаления нынешнего форварда «Зенита», и его команда доигрывала бы дерби в большинстве, вряд ли уступив. И сейчас махать кулаком было совершенно лишним. В 29 лет пора стать более мудрым, понимая, чем закончится твой хук. Особенно в эпоху ВАР, когда ничто не ускользнет от внимания судей.

Счастье для ЦСКА, что арбитры рассмотрели и агрессию со стороны Литвинова, что уровняло составы. Но момент, согласитесь, пограничный, спартаковец не бил, а активно толкал, пусть и в лицо. Да и не оправдание это для Виллиана. Сдержись он, возможно, его команда получила бы численное преимущество. И кто знает, чем бы закончилась встреча. А так — новая победа «Спартака». Неожиданная — красно-белые не считались фаворитами. И очень важная для Деяна Станковича, который после выигрыша в принципиальном дерби теперь выше ЦСКА и Марко Николича.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

А Виллиан Роша не только подвел команду в принципиальнейшей встрече, но и на ближайшие матчи оставил без лидера обороны — дисквалификация за удар короткой не станет. Будет много времени подумать — какие действия помогают команде, а какие — вредят.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
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2.11 18:00
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 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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П
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Динамо Мх

 5 1 0
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