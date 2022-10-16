Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:46

Абаскаль объяснил, по какой схеме «Спартак» играл против ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, по какой схеме команда действовала в игре 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Мы не играли в три защитника. У нас был Литвинов, который должен был опускаться. Во втором тайме мы играли по схеме 4-3-3. Для Соболева это была не совсем привычная позиция. Когда нам нужно было добавить физики, мы выпустили Чернова.
Если говорить глобально, мы не можем говорить о схеме. Она меняется в тот момент, как только арбитр дает стартовый свисток. Я не верю в работу в статике. Мы работаем, исходя из определенных принципов. ЦСКА на первых минутах действовал так — работа на длинных передачах, подбор», — сказал Абаскаль.

«Спартак» после ничьей с ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 13 матчах.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Мостовой считает, что первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был засчитан по правилам
Хачатурянц: «Интрига в чемпионской гонке была убита давно. Вряд ли кто-то может играть на равных с «Зенитом»
Чалов догнал Дзагоева в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России
Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России
Чалов о ситуации с первым голом ЦСКА в ворота «Спартака»: «В футбол надо играть до конца»
Соболев повторил рекорд «Спартака» всех времен: 67 лет никто не забивал в 7 матчах подряд!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чалов о ничьей ЦСКА со «Спартаком»: «Дубль — это хорошо, но я бы поменял эти голы на победу»

Федотов о замене Карраскаля: «Я говорил, что нужно выходить на футбол. Футбол не терпит безалаберности»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости