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Челестини: «У ЦСКА одна из лучших оборон в лиге, но мне не нравится, когда мы не контролируем игру»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о том, пропустила бы команда больше одного гола, если бы играла против более сильного соперника, чем «Акрон».

В воскресенье армейцы на своем поле одержали победу над тольяттинской командой со счетом 3:1.

«Нельзя сравнивать «Акрон» с другими командами. «Акрон» играет длинными передачами на Дзюбу. «Краснодар», «Динамо» и «Зенит» не действуют таким же образом. Действительно, «Акрон» слишком часто в начале матча был рядом со штрафной. Это противоречило нашему плану на игру. Но команда верит во все, что делает, поэтому в первом тайме у нас было еще несколько опасных атак, которые должны были завершаться голами», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Челестини.

Также тренер поделился мнением об игре своей команды в защите.

«У нас одна из лучших оборон в лиге — меньше нас пропустила только одна команда. Но мне не нравится, когда мы не доминируем над соперником, не контролируем игру. В последних играх мы пропускали мячи, когда у нас уже было преимущество по счету. Но нужно поддерживать концентрацию всегда, так что проработаем этот момент», — добавил он.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин и&nbsp;нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба.ЦСКА смял «Акрон». Гола Дзюбы в ворота Акинфеева оказалось мало

ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда 31 августа сыграет против «Краснодара», который лидирует в РПЛ с 15 баллами.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
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Фабио Челестини
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ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 8 1 2
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ЦСКА

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