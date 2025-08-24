Челестини: «У ЦСКА одна из лучших оборон в лиге, но мне не нравится, когда мы не контролируем игру»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о том, пропустила бы команда больше одного гола, если бы играла против более сильного соперника, чем «Акрон».

В воскресенье армейцы на своем поле одержали победу над тольяттинской командой со счетом 3:1.

«Нельзя сравнивать «Акрон» с другими командами. «Акрон» играет длинными передачами на Дзюбу. «Краснодар», «Динамо» и «Зенит» не действуют таким же образом. Действительно, «Акрон» слишком часто в начале матча был рядом со штрафной. Это противоречило нашему плану на игру. Но команда верит во все, что делает, поэтому в первом тайме у нас было еще несколько опасных атак, которые должны были завершаться голами», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Челестини.

Также тренер поделился мнением об игре своей команды в защите.

«У нас одна из лучших оборон в лиге — меньше нас пропустила только одна команда. Но мне не нравится, когда мы не доминируем над соперником, не контролируем игру. В последних играх мы пропускали мячи, когда у нас уже было преимущество по счету. Но нужно поддерживать концентрацию всегда, так что проработаем этот момент», — добавил он.

ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда 31 августа сыграет против «Краснодара», который лидирует в РПЛ с 15 баллами.