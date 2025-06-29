Челестини — о Братском кубке: «Это очень важные игры, я смогу протестировать игроков к Суперкубку»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил важность BetBoom Братского Кубка для команды.

— Что для вас значит Братский Кубок?

— Это очень важные игры. Впереди Суперкубок с «Краснодаром». Я смогу протестировать игроков благодаря этому турниру.

В рамках турнира армейцы 1 июля сыграют с «Партизаном», а 5 июля — с ОФК.

12 июля ЦСКА встретится с «Краснодаром» в матче OLIMPBET Суперкубка России. Игра пройдет в Казани.