Челестини — о Братском кубке: «Это очень важные игры, я смогу протестировать игроков к Суперкубку»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил важность BetBoom Братского Кубка для команды.
— Что для вас значит Братский Кубок?
— Это очень важные игры. Впереди Суперкубок с «Краснодаром». Я смогу протестировать игроков благодаря этому турниру.
В рамках турнира армейцы 1 июля сыграют с «Партизаном», а 5 июля — с ОФК.
12 июля ЦСКА встретится с «Краснодаром» в матче OLIMPBET Суперкубка России. Игра пройдет в Казани.
