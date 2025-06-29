Тренер «Партизана» Благоевич: «Для нас встречи с ЦСКА и «Динамо» будут очень полезны»

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич назвал полезными для команды матчи с московскими «Динамо» и ЦСКА в рамках BetBoom Братского Кубка.

«Я постараюсь ответить на русском языке. Очень рад, что нахожусь в России. Для «Партизана» это полезные матчи. Этот турнир подчеркивает нашу дружбу между клубами, народами и странами. Для нас встречи с ЦСКА и «Динамо» будут очень полезны. Надеюсь, что болельщики получат удовольствие от футбола», — сказал Благоевич на пресс-конференции.

Главный тренер белградского ОФК Симо Крунич поблагодарил организаторов за приглашение на турнир.

«Хочу поблагодарить всех за приглашение. Мы счастливы оказаться на этом турнире. Для нас очень важны такие матчи», — отметил он.

Братский кубок пройдет с 30 июня по 5 июля. В турнире примут участие «Динамо», ЦСКА, «Партизан» и ОФК.