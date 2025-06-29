Челестини — об изучении русского языка: «Для меня это будет большой вызов, я его принимаю»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о том, планирует ли он учить русский язык.

— Собираетесь ли вы учить русский язык?

— Я знаю 5 языков. Но первые недели показали, что русский язык очень сложный. Для меня это будет большой вызов, я его принимаю.

Особо не видел Москву. Именно как футболист. Однажды был как турист. Знаю некоторые места. Постараюсь посмотреть, изучить этот город. Моя жена будет ответственна за это, — сказал Челестини на пресс-конференции перед BetBoom Братским Кубком.

20 июня ЦСКА объявил о назначении швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1».