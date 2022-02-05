Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:19

Березуцкий: «Набабкин спокойно играет на позиции опорника, еще и забивает. Дзагоев уже практически не нужен ЦСКА»

Алексей Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА над «Норшелланном» в товарищеском матче
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над «Норшелланном» (1:0) в товарищеском матче.

«Доволен командой. Это вторая игра за три дня. Понятно, что ребята еще не готовы так играть. Поэтому, мы старались нагрузку распределить. В обороне это сделать немного проще, чем в средней и атакующей линии. Я доволен, что ребята выдержали. Хорошо подвигались», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе армейцев.

Также тренер прокомментировал гол защитника красно-синих Кирилла Набабкина.

«Набабкин спокойно играет на позиции опорника, еще и забивает. Дзагоев уже практически не нужен ЦСКА», — сказал он.

Березуцкий ответил на вопрос о том, является ли оптимальной связка центральных защитников Яка Бийол — Бруно Фукс.

«Кому-то надо большую физическую работу проделать, кому-то меньшую. Связки тоже стараемся смотреть. Почему не было Алан и Ильзата в заявке? Они не до конца готовы. С завтрашнего дня оба приступят к работе», — заявил тренер.

Ранее на тренировочных сборах в испанском Кампоаморе ЦСКА обыграл «Виборг» (3:1) и проиграл «Дюжеланжу» (0:1).

После 18 туров Тинькофф РПЛ армейцы набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. 26 февраля красно-синие сыграют со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена Банк». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://youtu.be/WTkFmKg8D84

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Набабкин — о своем голе «Норшелланну»: «Языджи отлично подал. Видно, что он большой мастер»
Бийол: «Победа над «Норшелланом» — не подарок на день рождения. Нужно обыграть «Спартак»
«Арсенал» сыграл в нулевую ничью с «Борацом» в товарищеском матче
Гол Набабкина принес ЦСКА победу над «Норшелланном» в товарищеском матче
«Химки» и «Рубин» сыграли в нулевую ничью в товарищеском матче
«Уфа» объявила о подписании контракта с полузащитником Кабутовым
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Чернов в «Спартаке» — замена Кутепову, а не Жиго. Каттани бюджетно укрепил обойму
«Спартак» не получит прямой выплаты за трансфер Жиго, деньги поступят в клуб в качестве бонусов
Набабкин — о своем голе «Норшелланну»: «Языджи отлично подал. Видно, что он большой мастер»
Бийол: «Победа над «Норшелланом» — не подарок на день рождения. Нужно обыграть «Спартак»
Сербский полузащитник «Урала» перешел в австрийский клуб
«Арсенал» сыграл в нулевую ничью с «Борацом» в товарищеском матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» не получит прямой выплаты за трансфер Жиго, деньги поступят в клуб в качестве бонусов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости