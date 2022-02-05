Березуцкий: «Набабкин спокойно играет на позиции опорника, еще и забивает. Дзагоев уже практически не нужен ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над «Норшелланном» (1:0) в товарищеском матче.

«Доволен командой. Это вторая игра за три дня. Понятно, что ребята еще не готовы так играть. Поэтому, мы старались нагрузку распределить. В обороне это сделать немного проще, чем в средней и атакующей линии. Я доволен, что ребята выдержали. Хорошо подвигались», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе армейцев.

Также тренер прокомментировал гол защитника красно-синих Кирилла Набабкина.

«Набабкин спокойно играет на позиции опорника, еще и забивает. Дзагоев уже практически не нужен ЦСКА», — сказал он.

Березуцкий ответил на вопрос о том, является ли оптимальной связка центральных защитников Яка Бийол — Бруно Фукс.

«Кому-то надо большую физическую работу проделать, кому-то меньшую. Связки тоже стараемся смотреть. Почему не было Алан и Ильзата в заявке? Они не до конца готовы. С завтрашнего дня оба приступят к работе», — заявил тренер.

Ранее на тренировочных сборах в испанском Кампоаморе ЦСКА обыграл «Виборг» (3:1) и проиграл «Дюжеланжу» (0:1).

После 18 туров Тинькофф РПЛ армейцы набрали 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. 26 февраля красно-синие сыграют со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена Банк». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.