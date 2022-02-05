Тренер «Базеля»: «Чалов был в тренировочном лагере ЦСКА и поэтому находится в хорошей форме»

Главный тренер «Базеля» Патрик Рахмен высказался о нападающем Федоре Чалове, арендованном у ЦСКА.

«Чалов подвижен, быстро уходит в глубину и хорош при игре в стенку, — приводит слова Рахмена Tagblatt. — Мы общаемся на английском языке. Федор веселый парень, очень открытый. Он был хорошо принят командой«.

По словам тренера, Чалов является нападающим иного типа, нежели форвард Артур Кабрал, перешедший в «Фиорентину».

«Чалов был в тренировочном лагере ЦСКА и поэтому находится в хорошей форме. Федор готов играть», — сказал он.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе нападающего в «Базель». 23-летний россиянин будет играть за швейцарский клуб до конца нынешнего сезона.