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5 февраля, 23:28

Тренер «Базеля»: «Чалов был в тренировочном лагере ЦСКА и поэтому находится в хорошей форме»

Главный тренер «Базеля» оценил форму нападающего Федора Чалова
Карен Саркисян
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Базеля» Патрик Рахмен высказался о нападающем Федоре Чалове, арендованном у ЦСКА.

«Чалов подвижен, быстро уходит в глубину и хорош при игре в стенку, — приводит слова Рахмена Tagblatt. — Мы общаемся на английском языке. Федор веселый парень, очень открытый. Он был хорошо принят командой«.

По словам тренера, Чалов является нападающим иного типа, нежели форвард Артур Кабрал, перешедший в «Фиорентину».

«Чалов был в тренировочном лагере ЦСКА и поэтому находится в хорошей форме. Федор готов играть», — сказал он.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе нападающего в «Базель». 23-летний россиянин будет играть за швейцарский клуб до конца нынешнего сезона.

Источник: https://www.tagblatt.ch/sport/ohne-knopf-im-ohr-ld.2246929

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Федор Чалов
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ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
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