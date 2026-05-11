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11 мая, 09:19

Гендиректор «Балтики» Измайлов о продлении контракта Талалаева: «Довольны его работой»

Дарик Агаларов
корреспондент

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта главного тренера команды Андрея Талалаева.

— Будете ли этим летом разговаривать с Талалаевым о продлении контракта?

— У Андрея Викторовича еще год соглашения. Он наш тренер и мы довольны его работой.

— Не опасаетесь ли возможного интереса от других клубов к нему? Тот же ЦСКА, возможно, будет искать тренера.

— Жизнь покажет. Посмотрим, что принесет нам завтрашний день. От этого будем исходить и реагировать. Но на сегодняшний день Талалаев — тренер «Балтики», у которого еще на год контракт.

Контракт 53-летнего специалиста действует до лета 2027 года. Он возглавляет калининградский клуб с 2024 года. В сезоне-2025/25 «Балтика» вышла в РПЛ из Первой лиги.

В этом сезоне «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками после 29 игр.

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
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Источник: защитник «Балтики» Андраде перейдет в «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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