Гендиректор «Балтики» Измайлов о продлении контракта Талалаева: «Довольны его работой»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта главного тренера команды Андрея Талалаева.

— Будете ли этим летом разговаривать с Талалаевым о продлении контракта?

— У Андрея Викторовича еще год соглашения. Он наш тренер и мы довольны его работой.

— Не опасаетесь ли возможного интереса от других клубов к нему? Тот же ЦСКА, возможно, будет искать тренера.

— Жизнь покажет. Посмотрим, что принесет нам завтрашний день. От этого будем исходить и реагировать. Но на сегодняшний день Талалаев — тренер «Балтики», у которого еще на год контракт.

Контракт 53-летнего специалиста действует до лета 2027 года. Он возглавляет калининградский клуб с 2024 года. В сезоне-2025/25 «Балтика» вышла в РПЛ из Первой лиги.

В этом сезоне «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками после 29 игр.

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