Талалаев — о критиках «Балтики»: «На открытую тренировку ни одной собаки не пришло. И это плохо»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об отношении болельщиков к команде и поделился мнением о критиках.
— Когда закончится сезон, я пойду к трибунам. Там много знакомых. У есть командное мероприятие — мы ездим в баню. Есть банщик, который знает особенности всех футболистов. Он один из самых активных болельщиков. Но мы не ходим, не обнимаемся. Все, что происходит у нас откровенно, между собой нормальные отношения.
Могут они испортиться [отношения с болельщиками]? Могут. Когда я слышу на страницах каких-то пабликов фразу «Позор команде», которая идет в пятерке с 13-м бюджетом, футболисты которой играют на обезболивающих... Мне бы очень хотелось увидеть этих людей. Мы специально для этого сделали открытую тренировку. Нам не хватает эмоций, я вижу опустошение к концу сезона. Но ни одной собаки не пришло, которые хотят что-то сказать и покритиковать! Пришли только те, кто хвалит. И это плохо.
Я очень жду всех диванных критиков, придите и скажите все в лицо: футболистам, тренерам, мне. Посмотрю потом на вас. Очень хочется приятного общения. Критика огульная мешает, а конструктивная позволяет по-другому посмотреть на вопрос. Мы не всегда видим под тем углом, под каким видят болельщики, — сказал Талалаев.
«Балтика» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0