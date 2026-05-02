«Зенит» обыграл ЦСКА и вернулся на первое место в РПЛ

«Зенит» на выезде победил ЦСКА в 28-м туре чемпионата России-2025/26 — 3:1. Матч прошел в Москве на «ВЭБ Арене».

Первый гол в игре на пятой минуте забил полузащитник армейцев Иван Обляков с пенальти. На 30-й минуте защитник сине-бело-голубых Игорь Дивеев сравнял счет.

В начале второго тайма нападающий Александр Соболев вывел «Зенит» вперед. На 60-й минуте полузащитник петербуржцев Луис Энрике увеличил преимущество команды.

«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном».

Серия ЦСКА без побед в РПЛ достигла пяти матчей — 3 ничьих и 2 поражения. Команда с 45 очками занимает шестое место в таблице.

В 29-м туре РПЛ «Зенит» 10 мая примет «Сочи», а ЦСКА 11 мая на выезде встретится с «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

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