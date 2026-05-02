Талалаев: «Поддержка болельщиков — то, что некоторых футболистов оставляет в Калининграде»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о том, что у некоторых футболистов команды уже есть предложения от других клубов.

«Поддержка болельщиков — то, что некоторых футболистов оставляет в Калининграде. Любовь болельщиков и их отношение. Сейчас у ребят есть предложения из других клубов, но среди них есть, российские футболисты в основном, которые говорят, что с таким отношением лучше останутся здесь даже на меньшие деньги. Это дорогого стоит», — сказал Талалаев.

В 28-м туре РПЛ «Балтика» проиграла «Рубину» со счетом 0:1. Команда с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

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