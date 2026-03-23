Гаджиев — о работе судей: «Часто звучит термин «арбитр повысил планку единоборств». А он имеет право на это?»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался о работе судей в РПЛ.

«Специалисты и тренеры понимают, что тренировка должна соответствовать требованиям игры, которые исходят из правил. Толчки, хватание руками — я про это сейчас. Эти навыки в каком-то случае оказываются вредными. Судьи в одинаковых ситуациях принимают разные решения. Очень часто звучит термин: «Арбитр повысил планку единоборств». А он имеет право на это? Наши игроки должны подстраиваться под них? Этот термин для того, чтобы вилка была у судей. Планка должна быть одинаковая, арбитр не имеет права ее поднимать», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич признал ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом» (0:1) в FONBET Кубке России.

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