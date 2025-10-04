Тедеев: «Поддержка болельщиков дает силы, несмотря на тяжелый тренерский период»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.

В субботу, 4 октября, тольяттинская команда на своем поле сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Много истинных болельщиков у нас, которые мне иногда даже пишут в личные сообщения, присылают слова поддержки. Хочу всех их поблагодарить. Низкий поклон болельщикам. Ради них мы и играем. Мне эта поддержка дает силы. Несмотря на то, что достаточно тяжелый период лично у меня, как у тренера. Потому что все для нас складывается не совсем ожидаемо относительно результата. Надо признать, что со всеми командами, которые находятся вверху таблицы, не помню ни одного матча, где мы явно кому-то проиграли по игре. У нас всегда возникали моменты, возможности побеждать. Но таков футбол. Никогда не опускаю руки, даже когда мне особенно плохо после матча. Все хорошо складывается уже на следующий день, когда я снова вижу своих футболистов и то, как они относятся друг к другу и делу», — сказал Тедеев.

«Акрон» с 8 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ тольяттинцы 18 октября проведут матч с «Пари НН».