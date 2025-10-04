Тедеев — о незабитом пенальти Дзюбы в ворота «Зенита»: «К концу матча он был уже выхолощен»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал игру форварда команды Артема Дзюбы в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита».

Игра прошла в Самаре и завершилась ничьей со счетом 1:1. Дзюба не реализовал пенальти на 90+5-й минуте.

«Сегодня правильную речь перед игрой сказал Артем Дзюба. Я невольно вспомнил, что он делал и на чемпионате мира как личность, когда он всколыхнул всю страну. Сегодня он всколыхнул и мое сердце, мой разум. Уверен, что это во многом помогло футболистам. К концу матча он был уже выхолощен, поэтому так сложилось в моменте с пенальти. Это определенно образ эмоций, которые в определенный момент так могут повлиять даже на самого выдающегося футболиста, который есть сегодня в российской реальности. Но это футбол», — сказал Тедеев.

«Акрон» с 8 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ тольяттинцы 18 октября проведут матч с «Пари НН».