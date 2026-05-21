Черчесов: «Через десять лет меня спроси, я точно буду помнить поражение от «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, какой матч в прошедшем сезоне ему особенно запомнился.

«Точно отмечу игру, где я полностью был недоволен, — против «Сочи», где мы уступили 2:4. Через десять лет меня спроси, я точно буду помнить ту встречу, особенно первый тайм. У нас были поражения от «Краснодара» и дома, и на выезде, но при этом был сделан шаг вперед. В тактическом, ментальном и игровом плане мы были хороши, хотя мастерство Кордобы и решило исход. В таких матчах был виден наш потенциал. С «Динамо» в Москве мы сыграли 2:2. Матч с «Локомотивом» с тем же счетом тоже показал, что уровень растет. А как можно забыть встречу с «Оренбургом», когда мы вдевятером сыграли вничью? Есть характер.

Говорил футболистам: «Сыграли со «Спартаком» в Москве и с «Зенитом» в Санкт-Петербурге не в то время». Четыре основных футболиста в тех встречах не приняли участия. Не говорю, что вышедшие вместо них хуже, но есть игровой тонус, а с командами такого уровня сказывается любая мелочь. Были бы все в строю, тогда смогли бы себя сравнить в полной мере», — сказал Черчесов.

«Ахмат» набрал 37 очков и занял итоговое 9-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/26.