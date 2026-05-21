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Черчесов: «Через десять лет меня спроси, я точно буду помнить поражение от «Сочи»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, какой матч в прошедшем сезоне ему особенно запомнился.

«Точно отмечу игру, где я полностью был недоволен, — против «Сочи», где мы уступили 2:4. Через десять лет меня спроси, я точно буду помнить ту встречу, особенно первый тайм. У нас были поражения от «Краснодара» и дома, и на выезде, но при этом был сделан шаг вперед. В тактическом, ментальном и игровом плане мы были хороши, хотя мастерство Кордобы и решило исход. В таких матчах был виден наш потенциал. С «Динамо» в Москве мы сыграли 2:2. Матч с «Локомотивом» с тем же счетом тоже показал, что уровень растет. А как можно забыть встречу с «Оренбургом», когда мы вдевятером сыграли вничью? Есть характер.

Говорил футболистам: «Сыграли со «Спартаком» в Москве и с «Зенитом» в Санкт-Петербурге не в то время». Четыре основных футболиста в тех встречах не приняли участия. Не говорю, что вышедшие вместо них хуже, но есть игровой тонус, а с командами такого уровня сказывается любая мелочь. Были бы все в строю, тогда смогли бы себя сравнить в полной мере», — сказал Черчесов.

Станислав Черчесов.«В этом году в чемпионской гонке симпатии были на стороне «Зенита». Черчесов — о сезоне «Ахмата», судействе и лимите

«Ахмат» набрал 37 очков и занял итоговое 9-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/26.

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Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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