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Черчесов — о составе «Ахмата»: «Мы не взяли Ибрагимовича, у нас есть Мелкадзе»

Артем Бухаев
Корреспондент
Георгий Мелкадзе.
Фото ФК «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил качество состава грозненской команды.

— Вы довольны текущим качеством состава «Ахмата»?

— Мы привыкли работать с теми футболистами, которые у нас есть. Мы не взяли Ибрагимовича, у нас есть Мелкадзе, которого мы развиваем. Максим Самородов забил 5, отдал 10 передач. Эгаш Кассинтура — 9 голов, 5 передач. Все сделали скачок: один — больше, другой — меньше. Ни один футболист не задержался в развитии, все работают.

Меня часто спрашивают о Лечи Садулаеве. Я говорю, что он стал сильнее — в моем понимании, на порядок. Это видно и по ментальным качествам, и по физическим. Да, забивать стал меньше, хотя моментов у него много. Мы хотим, чтобы он больше реализовывал свои моменты — игроку его уровня положено. Но Лечи стал отрабатывать назад, как никогда этого не делал. Могу сказать, что он стал более основательным футболистом. Если в следующем сезоне добавит в завершении, получится игрок совершенно другого уровня. И в команде я так могу отметить каждого.

Станислав Черчесов.«В этом году в чемпионской гонке симпатии были на стороне «Зенита». Черчесов — о сезоне «Ахмата», судействе и лимите

«Ахмат» набрал 37 очков и занял 9-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/26.

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Георгий Мелкадзе
Станислав Черчесов
ФК Ахмат
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Черчесов: «Через десять лет меня спроси, я точно буду помнить поражение от «Сочи»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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