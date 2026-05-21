Черчесов — о составе «Ахмата»: «Мы не взяли Ибрагимовича, у нас есть Мелкадзе»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил качество состава грозненской команды.

— Вы довольны текущим качеством состава «Ахмата»?

— Мы привыкли работать с теми футболистами, которые у нас есть. Мы не взяли Ибрагимовича, у нас есть Мелкадзе, которого мы развиваем. Максим Самородов забил 5, отдал 10 передач. Эгаш Кассинтура — 9 голов, 5 передач. Все сделали скачок: один — больше, другой — меньше. Ни один футболист не задержался в развитии, все работают.

Меня часто спрашивают о Лечи Садулаеве. Я говорю, что он стал сильнее — в моем понимании, на порядок. Это видно и по ментальным качествам, и по физическим. Да, забивать стал меньше, хотя моментов у него много. Мы хотим, чтобы он больше реализовывал свои моменты — игроку его уровня положено. Но Лечи стал отрабатывать назад, как никогда этого не делал. Могу сказать, что он стал более основательным футболистом. Если в следующем сезоне добавит в завершении, получится игрок совершенно другого уровня. И в команде я так могу отметить каждого.

«Ахмат» набрал 37 очков и занял 9-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/26.