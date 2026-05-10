Черчесов — о своем будущем: «Ни с кем не разговаривал — и не планирую. У меня контракт»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, что намерен до конца отработать свой контракт.
— Вы говорите об «Ахмате» — и чувствуется, что воспринимаете клуб как родной дом. Как на этом фоне относитесь к разговорам, что вас хотят видеть в других командах? Ведь после ухода Фабио Челестини из ЦСКА оживилась «тренерская биржа», пошли разговоры, что армейцы хотят назначить Михаила Галактионова, а вас прочат на его место в «Локомотиве».
— Смотрите — где ни трудился бы, у меня всегда один принцип. Где-то прочитал, что это закон НХЛ: ты приходишь куда-то именно работать, а не думать о том, куда потом уйдешь. В футболе без разговоров никогда ничего не было. Хотим мы или нет, этот мир живет слухами, догадками и обсуждениями.
Спокойно об этом говорю, потому что очень не люблю читать вещи, которые не соответствуют действительности. Это ведь видят и мои футболисты. Кстати, если брать «Локомотив», то это касается и Галактионова — там тоже игроки читают об уходах, приходах, это факт. Михаил Михайлович делает свое дело, проводит хороший сезон. Пусть спокойно работает дальше.
Со мной никто не разговаривал, и я ни с кем не планирую, потому что у меня есть контракт. Если кто-то где-то включает мою фамилию в какие-то списки, то не могу это запретить. На сегодняшний день я об этом не думаю. И о следующем годе — тоже. Только об «Ахмате», о том, как делать команду. Мы на сто процентов отдаемся работе. А все эти слухи — не знаю, откуда они берутся. Если когда-нибудь последует звонок, мой президент узнает об этом первым. Я не любитель что-то делать за спиной.
Контракт Черчесова рассчитан до 30 июня 2028 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0