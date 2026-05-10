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10 мая, 08:30

Черчесов — о своем будущем: «Ни с кем не разговаривал — и не планирую. У меня контракт»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, что намерен до конца отработать свой контракт.

— Вы говорите об «Ахмате» — и чувствуется, что воспринимаете клуб как родной дом. Как на этом фоне относитесь к разговорам, что вас хотят видеть в других командах? Ведь после ухода Фабио Челестини из ЦСКА оживилась «тренерская биржа», пошли разговоры, что армейцы хотят назначить Михаила Галактионова, а вас прочат на его место в «Локомотиве».

— Смотрите — где ни трудился бы, у меня всегда один принцип. Где-то прочитал, что это закон НХЛ: ты приходишь куда-то именно работать, а не думать о том, куда потом уйдешь. В футболе без разговоров никогда ничего не было. Хотим мы или нет, этот мир живет слухами, догадками и обсуждениями.

Спокойно об этом говорю, потому что очень не люблю читать вещи, которые не соответствуют действительности. Это ведь видят и мои футболисты. Кстати, если брать «Локомотив», то это касается и Галактионова — там тоже игроки читают об уходах, приходах, это факт. Михаил Михайлович делает свое дело, проводит хороший сезон. Пусть спокойно работает дальше.

Со мной никто не разговаривал, и я ни с кем не планирую, потому что у меня есть контракт. Если кто-то где-то включает мою фамилию в какие-то списки, то не могу это запретить. На сегодняшний день я об этом не думаю. И о следующем годе — тоже. Только об «Ахмате», о том, как делать команду. Мы на сто процентов отдаемся работе. А все эти слухи — не знаю, откуда они берутся. Если когда-нибудь последует звонок, мой президент узнает об этом первым. Я не любитель что-то делать за спиной.

Контракт Черчесова рассчитан до 30 июня 2028 года.

Станислав Черчесов и&nbsp;Станислав Агкацев.Станислав Черчесов: «Когда работал в сборной, спрашивали о вратаре. Уже тогда назвал Агкацева»

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Станислав Черчесов
ФК Ахмат
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Источник: «Спартак» сделал официальное предложение о покупке форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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